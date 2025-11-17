Татарстанских школьников приглашают на олимпиаду по родным языкам и литературам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Школьников Татарстана приглашают принять участие в олимпиаде по родным языкам и литературам народов России. В 2025/26 учебном году проект «Федеральная олимпиада школьников по родным языкам и литературам народов России» проводится в пятый раз в рамках Северо-Восточной олимпиады школьников.

Инициатива реализуется под патронатом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России. Соревнование включает 57 профилей и охватывает 72 региона России и страны СНГ. В его организации участвуют 37 ведущих университетов и профильных организаций.

Олимпиада проходит в два этапа. Отборочный этап проводится дистанционно на платформе с 11 ноября 2025 года по 11 января 2026 года. Прием заявок завершается 10 января. Заключительный этап состоится очно на базовых площадках вузов-организаторов в феврале-марте 2026 года.

К участию допускаются учащиеся 8-11 классов. Победители и призеры олимпиады из числа выпускников, набравшие не менее 75 баллов на ЕГЭ по профильному предмету, смогут претендовать на особые условия поступления в КФУ.

Среди них – поступление без вступительных испытаний в 2026/27 учебном году на программы 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».

Подробнее ознакомиться с положением можно на сайте олимпиады.

Контакты оргкомитета по профилю «Татарский язык»: тел. (843) 233-72-12, e-mail: cdo@kpfu.ru.