Татарстанских школьников приглашают к участию во Всероссийском челлендже «ТРИ ШАГА»

С 7 июня в течение 3 недель все желающих подростоков приглалашют принять участие во Всероссийском челлендже «ТРИ ШАГА» — обрести новых друзей или помочь тем, кто в этом нуждается.

Проект инициирован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и проходит впервые в рамках национальной акции «Добровольцы — детям».

Мероприятие проводится по принципу «3 недели — 3 шага» в группе «ВКонтакте».

На каждом этапе дается определенное задание.

1 шаг: 7-13 июня

«НАЙТИ ДРУГА» — подростку дается задание найти друга, которому надо помочь и поговорить с ним, подобрать слова, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.

2 шаг: 14-20 июня

«ТАЙНЫЙ ДРУГ» — подростку дается задание сделать подарок другу так, чтобы он не узнал, кто его «тайный друг». Подарок должен порадовать друга и помочь исполнению его мечты. Он не обязательно должен быть материальным. Подарок можно сделать своими руками, вовлекая друзей и родителей.

3 шаг: 21-27 июня

«ВСТРЕЧА С ДРУГОМ» — подростку дается задание — подготовить и разместить новость в сообществе «Добровольцы — детям» в социальной сети «ВКонтакте» о своем тайном друге и его лучших качествах, о своих добрых делах, преодолении равнодушия, как он справлялся с вызовами, и что такое для него «добро» и «доброволец», что он новое в себе открыл, когда совершал добрые поступки. Благодаря постам в сообществе будут раскрыты тайные друзья.

Итоги челленджа будут подведены в июле-августе 2021 года. Награждение состоится в сентябре во Всероссийском детском центре «Орленок» на XVI Всероссийском открытом фестивале-форуме детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».