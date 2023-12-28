Татарстанских школьников приглашают к участию в бесплатном музыкальном онлайн-курсе

Татарстанских подростков 12-18 лет приглашают присоединиться к программе поддержки талантов в сфере музыки на онлайн-платформе «Поколение М». Слушатели узнают об основах сонграйтинга, научатся находить свою авторскую вокальную манеру и освоят навыки обработки треков, используя мобильные приложения. По итогам обучения молодые артисты создадут собственные треки, а автор лучшей работы выпустит совместную композицию с артистами МТС Лейбла на МТС Музыке.



Преподавателями музыкального онлайн-курса выступили популярные музыканты, среди которых группа IOWA, а также артисты группы Jane Air и Settlers. В рамках курса наставники делятся своим опытом и знаниями в музыкальной индустрии, дают полезные советы в становлении собственного стиля, разбирают приемы в вокале и саунд-дизайне.



Курс рассчитан на начинающих исполнителей 12-18 лет. Татарстанцы могут зарегистрироваться и пройти бесплатное обучение на платформе «Поколение М» до 31 мая следующего года, победителей объявят в июне 2024 года.



«Татарстанская земля богата на музыкальные таланты: здесь родился великий Федор Шаляпин, уроженцев республики мы видим и в современных российских, и даже международных музыкальных хит-парадах разных направлений. Надеюсь, новый онлайн-курс заинтересует татарстанских школьников, делающих первые шаги на музыкальном поприще. Мы соединили компетенции МТС Лейбла, музыкального направления нашей экосистемы, и опыт образовательной цифровой платформы «Поколение М», чтобы поддержать талантливых ребят из регионов. Уверен, что удобный и привычный для молодежи цифровой формат обучения, эмоциональный заряд и профессиональные советы наставников помогут раскрыться многим юным талантам республики», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.