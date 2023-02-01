Татарстанских самозанятых научат поднимать продажи и работать с клиентами

8 февраля в Казани для самозанятых предпринимателей Татарстана проведут бесплатный тренинг на тему «Самозанятость: инструкция по применению». Специалисты расскажут, как повысить уровень продаж в динамично меняющейся бизнес-среде, научат пользоваться региональными мерами поддержки в цифровых сервисах для самозанятых.

Спикером на занятии выступит сертифицированный бизнес-тренер АО «Корпорация «МСП» Нина Миронова. Кроме того, самозанятых ждет интерактивная работа с практикующими специалистами по продажам. Они научат участников тренинга применять воронку продаж и повышать конверсию, работать с клиентом на каждом этапе продаж.

Тренинг пройдет в очном формате по адресу: ул.Петербургская, 28, 3 этаж, начало – в 14.00, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Зарегистрироваться на участие в нем можно по ссылке.

Занятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроекты, напомним, реализуются с 2019 года по поручению президента Владимира Путина.