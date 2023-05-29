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Татарстанских предпринимателей обучат работе на маркетплейсах
30 мая в Татарстане стартуют занятия бизнес-школы по работе на известном маркетплейсе. Принять участие в ней могут начинающие предприниматели и самозанятые, сообщает Минэкономики РТ.
Эксперты расскажут участникам о развитии интернет-бизнеса, о том, как собрать необходимые документы, зарегистрироваться и начать работу на такой площадке.
Занятия в бизнес-школе бесплатные. Обучение пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Центра «Мой бизнес».
По завершении обучения участникам будет доступен временный чат с экспертами маркетплейса. В течение месяца они будут консультировать предпринимателей и помогать им преодолеть трудности, с которыми продавец может столкнуться в начале работы.
Для участия необходима предварительная регистрация.
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