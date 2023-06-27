Татарстанских исполнителей приглашают на фестиваль «Арзамасские купола»

Татарстанских авторов-исполнителей, солистов, ансамбли и церковные коллективы приглашают принять участие в фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Событие пройдет с 28 по 31 июля 2023 года в Арзамасе, передает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

До окончания отборочного тура остается несколько дней — заявиться нужно не позднее 1 июля 2023 года. Форма заявки размещена на сайте.

Фестиваль состоится уже в 12-й раз и приурочен ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

«Надеюсь, что фестиваль сохранит свой прежний масштаб — в прошлом году более 150 человек представляли 25 регионов России, Беларусь», — отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.