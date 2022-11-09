Татарстанские экспортеры бесплатно обучатся торговле на рынках дружественных стран

В Казани пройдет обучение для представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателям расскажут, как выйти на рынки дружественных государств, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Отметим, что Татарстан стал одним из 15 российских регионов, которые внедряют в 2022 году эту программу в пилотном режиме. В очном и дистанционном формате в ней примут участие 10 компаний малого и среднего бизнеса.

Обучение пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Напомним, что благодаря нацпроекту основная масса предоставляемых услуг бесплатна для бизнеса или же предусматривает значительное софинансирование.