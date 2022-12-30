Татарстанских детей приглашают к участию в бесплатном новогоднем онлайн-кэмпе

С 2 по 8 января в рамках благотворительного проекта «Поколение – М» запускается бесплатный онлайн-кэмп для детей. Школьники из Татарстана смогут раскрыть свои таланты в виртуальных творческих мастер-классах, познакомиться со звездными наставниками и попробовать свои силы в конкурсах, победители которых поедут на шоу любимых артистов.

Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день школьников ждет новое направление без ограничений по их количеству: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии.

По итогу каждого дня юные участники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения и поездку на мероприятия в Москве и городах-миллионниках.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа – блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

«Каникулы – это возможность отвлечься от учебного процесса на развитие творческих способностей и общение со сверстниками. Летний всероссийский онлайн-лагерь проекта показал удобство и востребованность такого формата для «цифрового поколения». Активное участие в нем приняли и татарстанские ребята, а пятеро подростков из Казани, Елабуги и Бавлов стали обладателями специальных призов проекта. Зимний онлайн-кэмп – еще одна возможность весело и с пользой провести праздничные выходные в привычной цифровой среде. Ребята не только получают здесь новые умения, но и находят новых друзей и единомышленников со всей России», – рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.