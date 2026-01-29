news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 января 2026 14:53

Татарстанских блогеров привлекут к профилактике дропперства среди молодежи

Читайте нас в
Телеграм
Татарстанских блогеров привлекут к профилактике дропперства среди молодежи
Фото: МВД по РТ

Первое в этом году заседание Общественного совета при МВД по РТ прошло в Национальной библиотеке. Встреча состоялась в формате круглого стола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной темой обсуждения стала профилактика вовлечения молодежи в преступную деятельность, в том числе в дропперство. Участники отметили, что молодые люди часто не понимают, к каким последствиям может привести участие в таких схемах, считая это легким способом заработка.

По итогам заседания принято решение активнее использовать современные способы информирования. Для этого планируется задействовать школьные и студенческие чаты, социальные сети, телеграм-каналы, а также популярных блогеров республики.

Также будет создан профилактический видеоконтент. Его планируют показывать в кинотеатрах, общественном транспорте, поликлиниках, МФЦ и банках.

#МВД по РТ #молодежь #мошенники #меры профилактики #блогеры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026