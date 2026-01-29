Татарстанских блогеров привлекут к профилактике дропперства среди молодежи

Фото: МВД по РТ

Первое в этом году заседание Общественного совета при МВД по РТ прошло в Национальной библиотеке. Встреча состоялась в формате круглого стола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной темой обсуждения стала профилактика вовлечения молодежи в преступную деятельность, в том числе в дропперство. Участники отметили, что молодые люди часто не понимают, к каким последствиям может привести участие в таких схемах, считая это легким способом заработка.

По итогам заседания принято решение активнее использовать современные способы информирования. Для этого планируется задействовать школьные и студенческие чаты, социальные сети, телеграм-каналы, а также популярных блогеров республики.

Также будет создан профилактический видеоконтент. Его планируют показывать в кинотеатрах, общественном транспорте, поликлиниках, МФЦ и банках.