Татарстанских бизнесменов приглашают на открытый диалог в Дом предпринимателя

В пятницу, 4 августа представители Корпорация МСП проведут деловую встречу в формате открытого диалога с предпринимательским сообществом Татарстана. Регистрация для участия проходит на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Минэкономики РТ.

На встрече предполагается обсудить актуальные вопросы, с которыми сталкивается бизнес в текущих условиях.

Одним из спикеров встречи станет статс-секретарь – заместитель гендиректора Корпорации МСП Наталья Коротченкова. Она расскажет предпринимателям о мерах поддержки бизнеса, в том числе о сервисах и государственных платформах, финансовых продуктах, в частности об антикризисной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Также эксперты институтов поддержки бизнеса расскажут о том, какие финансовые меры сейчас действуют для бизнеса; как получить кредит под поручительство, если не хватает залога; какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям; как найти партнеров и новые рынки сбыта продукции; как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены; что такое цифровая платформа МСП.РФ, и чем она полезна предпринимателям региона.

Встреча пройдет на базе регионального Центра «Мой бизнес» в «Доме предпринимателя» по адресу: Казань, ул. Петербургская, 28. Начало встречи запланировано на 10:15.

Регистрация для участия в деловой встрече проходит на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки» (услуга – «Запись на обучающие мероприятия, проводимые Центром «Мой бизнес».

Поддержка татарстанского бизнес-сообщества реализуется в Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект реализуется на территории страны по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина.

