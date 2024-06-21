Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанских авторов приглашают в Литературные резиденции
Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) в августе приглашает авторов из регионов страны в две Литературные резиденции.
Первая пройдет с 3 по 23 августа в Карачаево-Черкессии, в поселке Домбай. Сюда приглашаются авторы работ в жанре реализма, посвященные фольклору, культуре, природе и особенностям регионов и национальных республик страны.
Вторая пройдет в те же сроки, но в Самаре. К участию ждут авторов научной фантастики и фэнтези для читателей от 12 лет.
Резидентами литературных резиденций станут победители конкурсного отбора по шесть писателей от 18 лет и старше в каждом из заездов, сообщают организаторы.
Более подробная информация об условиях участия в конкурсах представлена на сайте https://aspi-russia.ru/.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»