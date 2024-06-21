Татарстанских авторов приглашают в Литературные резиденции

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) в августе приглашает авторов из регионов страны в две Литературные резиденции.

Первая пройдет с 3 по 23 августа в Карачаево-Черкессии, в поселке Домбай. Сюда приглашаются авторы работ в жанре реализма, посвященные фольклору, культуре, природе и особенностям регионов и национальных республик страны.

Вторая пройдет в те же сроки, но в Самаре. К участию ждут авторов научной фантастики и фэнтези для читателей от 12 лет.

Резидентами литературных резиденций станут победители конкурсного отбора по шесть писателей от 18 лет и старше в каждом из заездов, сообщают организаторы.

Более подробная информация об условиях участия в конкурсах представлена на сайте https://aspi-russia.ru/.