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Общество 9 августа 2023 21:23

В экстрим-парке «УРАМ» пройдут спортивные соревнования для ИТ-специалистов Татарстана

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В экстрим-парке «УРАМ» пройдут спортивные соревнования для ИТ-специалистов Татарстана
«Цифровиада — 2022»
Фото: © архив «Татар-информ»

20 августа в экстрим-парке «Урам» пройдут соревнования для ИТ-компаний. Проверить свою физическую подготовку и сдать нормативы ГТО могут как айтишники, так и работники смежных отраслей, сообщают организаторы.

Участников ожидают состязания по баскетболу 3×3, мини-футболу и пляжному волейболу. Как предупреждают организаторы, если вид спорта предполагает участие в команде, то она должна состоять из представителей одной компании.

Регистрация доступна по ссылке до 14 августа.

Старт соревнования намечен на 10 утра. Поболеть за самых активных представителей ИТ-сферы города могут прийти все желающие.

#IT-специалисты #спортивные соревнования
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