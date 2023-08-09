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В экстрим-парке «УРАМ» пройдут спортивные соревнования для ИТ-специалистов Татарстана
20 августа в экстрим-парке «Урам» пройдут соревнования для ИТ-компаний. Проверить свою физическую подготовку и сдать нормативы ГТО могут как айтишники, так и работники смежных отраслей, сообщают организаторы.
Участников ожидают состязания по баскетболу 3×3, мини-футболу и пляжному волейболу. Как предупреждают организаторы, если вид спорта предполагает участие в команде, то она должна состоять из представителей одной компании.
Регистрация доступна по ссылке до 14 августа.
Старт соревнования намечен на 10 утра. Поболеть за самых активных представителей ИТ-сферы города могут прийти все желающие.
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