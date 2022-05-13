Татарстанские электростанции в апреле увеличили производство электроэнергии на 3,2%

Генерирующие предприятия в Татарстане в апреле этого года произвели более 2,1 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 3,2% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

При этом за первые четыре месяца 2022 года электростанции энергосистемы Республики Татарстан выработали свыше 9,6 млрд кВт.ч электроэнергии – это на 4,4 % больше, чем в 2021 году. Основной вклад в увеличение выработки внесли Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ-1, а также мини-ТЭЦ «Кастамону-2».

Потребление электричества жителями и предприятиями Татарстана в апреле 2022 года увеличилось на 5,2% по сравнению с февралем прошлого года и составило свыше 2,6 млрд кВт.ч. За первые четыре месяца этого года потребление электроэнергии выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11,4 млрд кВт.ч.

Компенсировать дефицит электроэнергии в республике позволил переток энергии из смежных систем. Суммарный переток в энергосистему Республики Татарстан в апреле 2022 года составил 490 млн кВт.ч, в январе–апреле 2022 года этот показатель составил 1,7 млрд кВт.ч.

В операционной зоне системного оператора в Татарстане находятся объекты генерации установленной электрической мощностью около 8 ГВт. Производством электроэнергии в республике занимаются «Татэнерго», ТГК-16 и «Нижнекамская ТЭЦ».