Татарстанским школьникам расскажут о профессии тестировщика ПО

С 11 по 31 марта в российских школах пройдет «Урок цифры». На этот раз ребятам расскажут о технологиях тестирования и навыках, которые требуются от специалистов этой сферы, сообщает Минцифры России.

В Год семьи, объявленный в России указом Президента Владимира Путина, принять участие в акции приглашают не только детей, но и их родителей. Занятие состоит из видеоролика о том, как тестируется программное обеспечение, и интерактивного тренажера, который поможет закрепить знания. Все уровни объединены одним сюжетом, их можно проходить в любой последовательности. Если школьник преодолеет все уровни, его ожидает призовая игра.

Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.

«Тестировщики очень важны в команде разработки: без них ИТ-компания не может обеспечить высокое качество цифрового продукта, чтобы он работал стабильно, эффективно, был понятным, удобным и безопасным. В мире ИТ-профессий у таких специалистов большие перспективы. Помимо профессиональной ориентации, учебные материалы помогут в развитии», — подчеркнули в пресс-службе Минцифры.

«Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее — на сайте проекта.

1 марта на сайте пройдет обучающее мероприятие для педагогов. В нем примут участие разработчики методических материалов. Благодаря их помощи учителя смогут провести занятие максимально эффективно.