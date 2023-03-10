Татарстанским школьникам расскажут о правилах безопасного поведения в интернете

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вместе с Министерством просвещения и АНО «Цифровая экономика» организует онлайн-мероприятие на тему «Безопасное поведение в сети Интернет». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Акция проводится в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. Она является частью просветительского проекта «Цифровой ликбез», направленного на формирование базовых компетенций цифровой грамотности и кибербезопасности у школьников.

Просветительские видеоматериалы размещены на сайте проекта «Цифровой ликбез». Они посвящены проблемам мобильной безопасности, финансовой безопасности и приватности в интернете.