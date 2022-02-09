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Ру Тат
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Наука и образование
9 февраля 2022  03:07

Татарстанским школьникам расскажут, как искусственный интеллект помогает создавать музыку

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С 14 февраля по 6 марта в школах проходят занятия по теме «Цифровое искусство: музыка и IT» в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщают организаторы. 

Школьники узнают много полезной информации о музыке и о том, как создавать ее с помощью ИИ. Сегодня искусственный интеллект может воспроизводить голоса певцов, а также мелодию, ритм и тембры для самых разных инструментов.

Интерактивные уроки доступны на сайте. Приступить к занятию можно в любое время. Материалы адаптированы для учеников всех классов — задания отличаются по объему и уровню сложности.

Учащиеся научатся оцифровывать музыку, узнают, как работают алгоритмы рекомендаций в музыкальных сервисах, и попробуют написать музыку самостоятельно.

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