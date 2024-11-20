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Татарстанским школьникам рассказали, как построить свой завод и ОЭЗ
220 школьников из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Кукмора приняли участие в фестивале инженерных профессий. В формате игры они создали собственные заводы, проводили набор персонала и организовали особую экономическую зону. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».
Мероприятие состоялось в образовательном центре «Алабуга Политех» и было организовано совместно с Всероссийским профориентационным проектом «Билет в будущее» для популяризации инженерных профессий.
В мероприятии приняли участие учащиеся 8-11-х классов. В процессе игры ребята «строили» особую экономическую зону промышленно-производственного типа, где осуществляли бы свою деятельность 12 заводов-резидентов. Также они подбирали специалистов, продвигали «продукцию» площадок, заключали соглашения о сотрудничестве между предприятиями, делали все, что нужно для функционирования ОЭЗ.
Завершился фестиваль презентациями. Каждый из участников получил подарки и сувениры от организаторов.
«Такой фестиваль нужен в первую очередь чтобы дети могли познакомиться с возможностями образовательных учреждений и компаний, где можно строить успешную карьеру», — оценила мероприятие педагог-психолог СОШ №19 Набережных Челнов Надежда Вахлова.
Проект «Билет в будущее» является частью национального проекта «Образование». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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