Татарстанским сиротам выделят почти 85 тыс. рублей на покупку одежды, обуви и инвентаря

Власти Татарстана утвердили на 2023 год размеры выплат по разным видам социальной поддержки детям-сиротам, инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей. Предусмотрены как единовременные выплаты на приобретение необходимых вещей, так и ежемесячные стипендии и пособия – к примеру, на питание. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Размер единовременного пособия для детей составит 899 рублей. На покупку комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования из бюджета республики направят 59 337 рублей. Еще 25 289 рублей предусмотрено в качестве ежегодного пособия на эти же цели. Таким образом, по этой графе сумма выплат в общей сложности приблизится к 85 тыс. рублей.

На питание ежемесячно детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей выделят по 7877 рублей при обучении профессиям рабочих, должностях служащих, и по 9076 рублей – при обучении на квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, студентов бакалавриата, специалистета и магистратуры.

Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.