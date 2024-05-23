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Татарстанским предпринимателям расскажут об оформлении недвижимости
Завтра, 24 мая, для предпринимателей Татарстана – представителей малого и среднего бизнеса – состоится горячая линия по вопросам оформления недвижимости.
Бизнесмены смогут узнать об особенностях совершения сделок с недвижимым имуществом, как индивидуальные предприниматели и юридические лица могут одновременно поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать на него права, как регистрировать права при реорганизации юрлица, а также о том, как зарегистрировать общее имущество в нежилом здании.
Горячая линия будет работать с 10.00 до 12.00, сообщили в пресс-службе Росреестра РТ. Звонки принимаются по телефону +7(843)255-25-71.
Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства. Он отмечается ежегодно 26 мая. Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ Владимира Путина 18 октября 2007 года.
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