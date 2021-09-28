Татарстанским предпринимателям расскажут, как привлечь финансирование на бирже

Татарстанских предпринимателей приглашают принять участие 29 сентября в межрегиональном вебинаре «Возможности привлечения финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства посредством фондового рынка».

«Как привлечь финансирование на бирже с помощью облигационных займов? Какие меры государственной поддержки существуют при выходе на биржу и как они позволяют снизить стоимость привлечения финансирования? Какова последовательность вывода компании на биржу? Ответы на эти и другие вопросы представители МСП получат на вебинаре», – сообщила пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану.

В обсуждении примут участие эксперты Центробанка, представители Московской биржи, рейтингового агентства, а также компании, имеющей опыт размещения своих ценных бумаг на бирже.

Для того чтобы стать участником вебинара, нужно подключиться по ссылке cbr.imind.ru или использовать мобильное приложение «Mind Meeting Бизнес», ID 212-962-142. Начало мероприятия в 10:00 по московскому времени.