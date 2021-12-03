Татарстанским предпринимателям помогут найти партнера для зарубежной торговли

Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства подведомственный Министерству экономики Республики Татарстан поможет субъектам малого и среднего предпринимательства региона найти иностранного покупателя и провести с ним переговоры, сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ.

Специалисты Центра поддержки экспорта сформируют перечень потенциальных покупателей, проявивших интерес к продукции и готовых вступить в первичные предметные переговоры.

Помимо этого, специалисты центра оказывают помощь экспортно-ориентированным предпринимателям в поиске зарубежного клиента, сопровождение переговорных процессов, работе с коммерческим предложением и переводе презентационных материалов на иностранный язык.