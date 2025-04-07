Татарстанским предпринимателям компенсируют до 70% расходов на обучение сотрудников

Центр «Мой бизнес» Республики Татарстан объявил о начале приема заявок на софинансирование программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников предприятий. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприниматели могут выбрать любое направление обучения, при этом до 70% стоимости курса компенсирует государство. Стоимость курсов не должна превышать 300 тыс. рублей. Поддержка доступна для экспортеров, предприятий обрабатывающей промышленности, сферы информационных технологий и связи, а также для резидентов региональных промышленных парков и малых технологических компаний, зарегистрированных в Татарстане.

Важно, чтобы выбранное образовательное учреждение имело действующую лицензию на оказание образовательных услуг. Копию лицензии необходимо приложить к заявке, которую можно подать через цифровую платформу МСП.РФ.

Для оформления заявки также потребуется письмо от оператора образовательных услуг с указанием ФИО обучающегося, наименования программы, стоимости, количества часов и других сведений.

Программа направлена на развитие кадрового потенциала и усиление конкурентоспособности бизнеса за счет повышения профессионального уровня сотрудников.