Татарстанским подросткам из СИЗО-1 рассказали о здоровом образе жизни

Фото: УФСИН России по РТ

Казанский следственный изолятор №1 посетили председатель Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан Александр Даренков и члены Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан Евгений Кузнецов и Аскар Сабитов.

Даренков рассказал подросткам о необходимости вести здоровый образ жизни, тем более находясь в СИЗО, о пользе регулярных физических нагрузок, важности постановки жизненных целей и стремления к ним.

Мероприятие было проведено с целью популяризации здорового образа жизни, вовлечения молодежи в спортивные активности и предотвращения рецидивов преступности.

Члены Общественного совета исправительного учреждения передали администрации СИЗО-1 спортивный инвентарь: футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи для спортивных занятий заключенных.

В дополнение к этому члены Общественного совета провели инспекцию камер, в которых содержатся несовершеннолетние, уделив внимание условиям их содержания, качеству питания и медицинскому обслуживанию.