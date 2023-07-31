Татарстанским НКО возместят затраты на комплексные услуги для предпринимателей

В Татарстане планируется утвердить порядок выплаты субсидий из бюджета республики некоммерческим организациям. Эти выплаты должны компенсировать затраты на комплексные услуги, которые НКО оказывают предпринимателям, следует из проекта документа.

Речь идет об обеспечении субъектов МСП, являющихся участниками кластеров или реализующих инвестпроекты, а также о резидентах промышленных и технопарков.

К комплексным услугам, которые оказывают НКО, относятся консультации, услуги скоринга, оценка потенциала импортозамещения, финансовый аудит, составление бизнес-планов и другие. НКО такие услуги может оказывать как самостоятельно, так и с привлечением квалифицированных специалистов.

Документ об утверждении разработанного Минэкономики РТ порядка выплаты субсидий и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу – она продлится до 31 июля.