Татарстанским НКО необходимо предоставить отчеты за 2024 год до 15 апреля

Некоммерческим организациям Татарстана следует в срок до 15 апреля предоставить отчеты о своей деятельности за 2024 год. Об этом напоминает Управление Минюста России по РТ.

Ежегодные отчетные сведения можно сдать в электронном виде на портале Минюста РФ для некоммерческих организаций.

В ведомстве также обращают внимание на административную ответственность за непредоставление отчетов.

В Татарстане на 1 марта 2025 года было зарегистрировано 6174 некоммерческие организации.