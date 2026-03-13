Татарстанским НКО напомнили о сдаче отчетности в Минюст до 15 апреля
Некоммерческие организации Татарстана должны представить годовую отчетность в Министерство юстиции Российской Федерации до 15 апреля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела развития отраслей экономики и социальной сферы Министерства экономики РТ Зульфия Мухамедьярова.
По ее словам, с этого года некоммерческие организации полностью перешли на электронный формат подачи отчетности. Документы необходимо направлять через личные кабинеты и сервисы Минюста.
«Я очень прошу некоммерческие организации не забывать об этой отчетности и обязательно показывать, что они осуществляют свою деятельность», – отметила Мухамедьярова.
Она также подчеркнула, что своевременная подача отчетности позволит НКО сохранить возможность участвовать в грантовых программах.