Татарстанский завод начал производство сверхвысоковольтного кабеля

Завод Таткабель освоил производство сверхвысоковольтного кабеля для электроэнергетики на 500 кВ. С успехами предприятия и планами по дальнейшему развитию ознакомился сегодня министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

«Очень приятно видеть такие большие предприятия у нас в республике, которые занимаются не только производством новой продукции, но и замещают импортные товары», — заявил глава торгового ведомства.

Он отметил, что на сегодняшний день энергетики испытывают дефицит именно по импортной продукции. По этой причине очень большой вклад в развитие экономики вносят такие производства, как «Таткабель».

Коробченко также подчеркнул, что за прошедший год на предприятии существенно выросли объемы производства и заработная плата рабочих.

В свою очередь, генеральный директор завода Евгений Савин заявил, что основные направления в развитии предприятия – это импортозамещение и дальнейшее увеличение объемов производства.

По его словам, ввод новых технологических объектов и повышение эффективности действующих установок позволили выпускать кабель на 500 кВ всех необходимых сечений и строительных длин. Также завод планирует выход на новые рынки сбыта и увеличение географии поставок, в том числе за счет освоения рынков дружественных стран СНГ.

Стоит отметить, что первая поставка нового кабеля на 500 кВ состоялась на Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию имени Непорожнего, которая на сегодняшний день является самой мощной в России.

Кроме того, на предприятии имеется единственная в стране при заводе высоковольтная испытательная станция Хайвольт. Здесь проводятся электрические испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 500 кВ. При этом максимальное напряжение, которое подают на кабель, – до 700 кВ.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»