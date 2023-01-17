«Мы приехали в сказку»: татарстанский хоккей объединил исламские страны

Сегодня в стенах казанского Поволжского университета физкультуры и спорта представители стран-участниц Первого хоккейного турнира исламских стран подвели итоги турнира и подписали соглашение о сотрудничестве.

Произошло это в ходе первого заседания по вопросам международного сотрудничества развития хоккея в исламском мире. Президент «Ак Барса» и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов подчеркнул важность сотрудничества стран посредством хоккея.

«Мы рады, что удалось провести столь представительный турнир. Надеюсь, что у всех остались только позитивные впечатления. Наладили связи, обсудили актуальные вопросы. Обязуемся быть максимально открытыми, оказывать всевозможную помощь, благо в республики более 50 ледовых дворцов, где хоккеем занимаются более 10 тысяч детей — это лучший показатель в стране. У нас есть единственный в России завод по производству клюшек, которыми играют многие команды, включая «Ак Барс». Так что вместе мы достигнем самых амбициозных целей и лучших результатов», – заявил Маганов.

Вице-президент Федерации хоккея ОАЭ Хамель Аль-Кубейси признал, что исламские страны нуждаются в помощи Татарстана в развитии хоккея.

«Рад находится на таком большом форуме. Наша цель — развитие хоккея в тех странах, где нет соответствующих погодных условий. Исламские страны нуждаются в вашей поддержке. Планируем создать организацию по развитию хоккея и созданию условий для занятий хоккеем. Мы 10 лет развиваем хоккей в нашей стране. И наше сотрудничество в целом укрепит отношения России с исламскими странами», – подчеркнул он.

Президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов отметил важность сохранения спорта вне политики.

«Символично, что турнир проходит в Татарстане, регионе с древней историей, традициями. Здесь хоккей спорт номер один, здесь живут хоккеем. Мы восхищены базой «Ак Барса» - это эталон профессионального подхода к хоккею. А какие условия у детских команд! Наш хоккей развивается только лет 10-15, и лишь в Казахстане он достиг высокого уровня, в остальных исламских странах он на низком уровне. Татарстан пример развития хоккея в то время, когда спорт мешают с политикой, что неприемлемо. Мы показываем наше братство всему миру, обсуждая наши проблемы, делимся опытом. Надо жить в мире и согласии. Уверен, что география нашего турнира расширится, это лишь первая ласточка. Благодарим организаторов за прекрасные условия», – высказался функционер.

Президент Федерации конькобежного спорта Ирана Аббас Мадавани, выступавший на английском, согласился с предыдущими спикерами, подчеркнув важность развития хоккея в исламских странах при поддержке Татарстана, что неминуемо улучшит отношения между всеми странами.

Президент Федерации хоккея Монголии Мерген Арслан не скрыл своего восхищения увиденным в Казани.

«Мы приехали в сказку. Такой турнир! В тоже время чувствуем себя как дома. Живем хоккеем, любим хоккей, он нас объединяет», – сказал он.

Далее представители Федераций хоккея и руководители делегаций направились для проведения заседания в рамках деловой программы форума для обсуждения развития хоккея в исламских странах. Остальные участники познакомились с развитием хоккея в Татарстане в рамках образовательного форума.

Также представитель челнинской фабрики, основанной легендарным Данисом Зариповым в 2015 году, с гордостью доложил о развитии единственного в своем роде в России производства.

«Наши клюшки производятся из композитных материалов, как ракеты, благо входим в систему «Ростатома». И мы уже значимся в тройке ведущих мировых производителей клюшек. Пока выпускаем три разновидности клюшек под любой индивидуальный запрос, но они уже продаются помимо России в Канаде, США, Великобритании, Франции, Чехии, Индии. Теперь делаем и форму для хоккеистов, а с прошлого декабря и весла, плюс ряд деталей мотоциклов. Так что мы открыты к партнерству», – заверил он.











