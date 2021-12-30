Татарстанский волонтерский центр признан одним из лучших в стране

Татарстанский волонтерский центр вошел в топ-50 среди российских организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности региональных ресурсных центров добровольчества профильной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«2021 год продолжил тенденцию активного развития добровольчества и взаимопомощи. Республика Татарстан сохраняет этот настрой, продолжает развивать действующие проекты и создает новые. Проделана большая работа, в 2022 году планы, несмотря на пандемию [коронавируса], обещают быть не менее глобальными», — отметил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

Фото: © пресс-служба Минмолодежи РТ

Эффективность добровольческих центров определялись по четырем показателям: «Медиаактивность и Dobro.ru», «Поддержка добровольческого сообщества», «Взаимодействие с АВЦ», «Обратная связь от сообществ региона, зарегистрированных на портале Dobro.ru».

По итогам мониторинга топ-50 добровольческих центров получат наборы брендированной продукции Добро.рф для волонтеров.