Татарстанский УФСИН задержал 25 осужденных, объявленных в розыск

УФСИН России по Республике Татарстан с 15 по 18 августа провел оперативно-профилактическую операцию «Розыск». Благодаря этому сотрудниками отделения розыска были задержаны 25 человек.

Фото: © Пресс-служба УФСИН по РТ

Задержанные были признаны судом виновными в совершении различных уголовных преступлений, однако от отбывания наказания уклонились. Трое из задержанных должны были самостоятельно отправится в колонию-поселение, но не явились за предписанием. Семеро не прибыли в назначенное время для отбытия наказания в колонию-поселение, пятеро уклонялись от принудительных работ, один уклонялась от отбывания наказания в колонии общего режима.

Еще девять задержанных уклонились от контроля уголовно-исполнительных инспекций.