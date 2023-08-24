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Татарстанский УФСИН задержал 25 осужденных, объявленных в розыск
УФСИН России по Республике Татарстан с 15 по 18 августа провел оперативно-профилактическую операцию «Розыск». Благодаря этому сотрудниками отделения розыска были задержаны 25 человек.
Задержанные были признаны судом виновными в совершении различных уголовных преступлений, однако от отбывания наказания уклонились. Трое из задержанных должны были самостоятельно отправится в колонию-поселение, но не явились за предписанием. Семеро не прибыли в назначенное время для отбытия наказания в колонию-поселение, пятеро уклонялись от принудительных работ, один уклонялась от отбывания наказания в колонии общего режима.
Еще девять задержанных уклонились от контроля уголовно-исполнительных инспекций.
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