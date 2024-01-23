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Татарстанский студенческий образовательный LIGA FORUM впервые пройдет зимой
Татарстанский студенческий образовательный форум LIGA FORUM в этом году пройдет два раза. Впервые он пройдет зимой, рассказал на пресс-конференции, посвященной Дню студента, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Ожидается, что учащиеся с 13 по 26 февраля посетят Иннополис, где смогут встретиться с интересными экспертами.
«Несколько лет форум проводился летом. В этом году мы решили провести его дважды. Один традиционно состоится летом, примерно в августе, а второй впервые пройдет зимой. В феврале около 1 тыс. самых активных студентов со всей республики поедут в Иннополис. Мы проведем три смены, где они смогут встретиться с крутыми экспертами и высоко уровня, специалистами в разных областях», – сообщил министр.
Он добавил, что заявочная кампания форума завершится 26 января. Садыков не стал раскрывать имена экспертов, которые встретятся с ребятами на мероприятии, однако заверил, что каждый из них достиг больших успехов в своей области.
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