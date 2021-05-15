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Ру Тат
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15 мая 2021  16:30
Дмитрий Киселев

Татарстанский стрелок выиграл серебро Кубка мира ISSF

Татарстанский стрелок выиграл серебро Кубка мира ISSF
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Воспитанник татарстанской школы стрельбы Генадий Мамкин впервые в своей спортивной карьере выиграл серебро Кубка мира ISSF среди мужчин в дисциплине «трап».

В квалификации Мамкин поразил 122 мишени из 125 возможных и со второго места вышел в финал.

В финальной стрельбе татарстанец уступил представителю Кувейта Таляль аль-Рашиду один выстрел и стал вторым, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Этой победой Генадий Мамкин сделал неплохую заявку на одно из мест в олимпийской сборной России.

кубок мира стендовая стрельба
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