Татарстанский спортсмен примет участие в чемпионате мира по парастендовой стрельбе

Самый титулованный российский стрелок-колясочник, воспитанник татарстанской школы стрельбы Александр Сахарнов и его тренер Виталий Вахтуров выехали в Италию, где послезавтра стартует чемпионат мира по парастендовой стрельбе. Их сопровождает вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Фиргат Зиганшин.

«В отличие от многих других международных стрелков из-за недостатка отдельных соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями Сахарнов регулярно тренируется и выступает в общей группе, в том числе на этапах Кубка Татарстана по стендовой стрельбе», — отметил Зиганшин.

Он рассказал, что для парастрелка не делается никаких поблажек ни в подсчете результатов, ни в других соревновательных моментах.

Соревнования пройдут на известном в Европе стрельбище «Лонато» с 23 по 25 сентября 2021 года. Медали будут разыграны в трех классах: среди спортсменов с поражением верхней части тела, нижней части тела и на коляске.

Александр Сахарнов принимает участие в международных турнирах пятый год подряд. За это время он заработал репутацию одного из сильнейших на траншейном стенде.