Татарстанский Союз ветеранов СВО доставил гуманитарный груз в госпиталь Дебальцево

Фото: татарстанского Союза ветеранов СВО

Активисты татарстанского Союза ветеранов СВО, ветеран погранвойск Ирик Мубараков, начальник штаба Союза ветеранов СВО Фарид Шагиахметов, начальник гуманитарного отдела объединения Венера Низамова, а также Сария Фаляхова доставили в госпиталь Дебальцево гуманитарный груз для раненых бойцов «Барс 13».

«Как сказал в послании Президент России Владимир Путин, наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, должны знать, что с ними вся страна. Всё прошло хорошо. Бойцы очень благодарны за оказанную помощь. Особую благодарность хочу выразить Ольге, супруге бойца СВО, которая безвозмездно предоставила личную „газель“ для перевозки груза. А также коллективам 22-й школы и 75-го лицея „Алгоритм“ за собранные для бойцов вещи», — рассказал журналисту «Татар-информа» начальник штаба Союза ветеранов СВО Фарид Шагиахметов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.