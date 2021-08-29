Татарстанский школьник занял первое место на Европейской олимпиаде по информатике

Школьник из Татарстана Ренат Каримов занял первое место на пятой Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

«Юные программисты показали блестящие результаты на V Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021 (European Junior Olympiad in Informatics). Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала четыре золотые медали, при этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы занял абсолютное третье место», — говорится в сообщении.

Благодаря дистанционному формату в олимпиаде приняло участие рекордное число школьников — 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 внеконкурсных участника.

Олимпиада EJOI проходила в два этапа, 26 и 27 августа. За два дня участники продемонстрировали навыки по информатике и ИКТ, решив 6 алгоритмических задач.