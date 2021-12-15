Татарстанский режиссер стал одним из победителей Биеннале театрального искусства

На сцене Московского театра Et Cetera были объявлены имена лауреатов фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Первое место разделили три молодых режиссера, среди которых оказался представитель Татарстана Айдар Заббаров.

Свою награду Заббаров обрел «За убедительное соединение документальной достоверности и острой театральной формы». Столь высокую оценку жюри получила его работа «Я не вернусь», премьера которой прошла на сцене Камаловского театра.

Отметим, что Биеннале театрального искусства проводится в Москве во второй раз. Проект представляет возможность увидеть палитру лучших достижений отечественной сцены.