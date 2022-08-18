Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд «СЭЛЭТ» зарегистрирован в 1997 году, в то время как само сообщество возникло в 1994 году по инициативе энтузиастов-преподавателей Казанского государственного университета.

За этот период «Сәләт» прошел путь становления и развития, начиная с первого учебно-оздоровительного лагеря в Арском районе с участием 65 детей, до социально-педагогического комплекса, вовлекающего в свои проекты в течение года более 25 000 одаренных детей и молодежи Республики Татарстан, регионов Российской Федерации, а также стран зарубежья.

В 2021 году «Сәләт» стал лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан.

За 27 лет деятельности сообщества «Сәләт» через систему научно-образовательных, творческих и социально-рекреационных проектов прошли более

195 тыс. детей и молодежи из Республики Татарстан, субъектов России и зарубежных стран.

Благодаря отработанной технологии передачи новых знаний, раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, дети и молодежь в рамках проектов «Сәләт» получают большой импульс и мотивацию для дальнейшего развития, и реализации себя в разных направлениях науки, образования, культуры. Многие добиваются научных степеней, удостаиваются высоких званий и наград и, в свою очередь, продолжают свое участие в проектах «Сәләт» уже в качестве учителей-педагогов, наставников, тренеров.

В настоящее время Международный молодежный образовательный форум «Сәләт» в Билярске является крупнейшим мероприятием не только для сообщества, но и одним из знаковых событий Республики Татарстан.

Официальный сайт Фонда: https://selet.biz