Татарстанский прыгун в воду Шлейхер дисквалифицирован на три месяца
Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду, представитель Татарстана Никита Шлейхер дисквалифицирован на три месяца за два неудачных выступления на Кубке мира и дисциплинарное нарушение.
Таким образом, спортсмен пропустит чемпионат Европы в Париже.Такое решение принял комитет по этике ФВССР.
Напарник Никиты по синхронному дуэту Руслан Терновой получил смягчение «приговора» от ФВВСР – признал свою вину.
Добавим, несколько дней назад в Казани завершился чемпионат России, где Шлейхер выиграл три золотых медали.