22 мая 2026

Татарстанский прыгун в воду Шлейхер дисквалифицирован на три месяца

Фото: tatdiving.ru

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду, представитель Татарстана Никита Шлейхер дисквалифицирован на три месяца за два неудачных выступления на Кубке мира и дисциплинарное нарушение.

Таким образом, спортсмен пропустит чемпионат Европы в Париже.Такое решение принял комитет по этике ФВССР.

Напарник Никиты по синхронному дуэту Руслан Терновой получил смягчение «приговора» от ФВВСР – признал свою вину.

Добавим, несколько дней назад в Казани завершился чемпионат России, где Шлейхер выиграл три золотых медали.

