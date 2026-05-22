Татарстанский прыгун в воду Шлейхер дисквалифицирован на три месяца

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду, представитель Татарстана Никита Шлейхер дисквалифицирован на три месяца за два неудачных выступления на Кубке мира и дисциплинарное нарушение.



Таким образом, спортсмен пропустит чемпионат Европы в Париже.Такое решение принял комитет по этике ФВССР.



Напарник Никиты по синхронному дуэту Руслан Терновой получил смягчение «приговора» от ФВВСР – признал свою вину.



Добавим, несколько дней назад в Казани завершился чемпионат России, где Шлейхер выиграл три золотых медали.