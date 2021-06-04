Татарстанский «Проверенный бизнес» начнут тиражировать в Крыму и Ставрополье

В Крыму и Ставропольском крае начнут перенимать практику Татарстана по снижению административного давления на бизнес. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском экономическом форуме. Таким образом, теперь география внедрения практики расширена до семи регионов страны.

В указанных субъектах Федерации начнется внедрение татарстанского проекта «Проверенный бизнес». На портале представлена обширная база, используя которую, предприниматели могут самостоятельно проверить соответствие своей деятельности надзорным требованиям, сообщает Минэкономики РТ.

Функционал портала также позволяет выявить системные проблемы во взаимодействии бизнеса и проверяющих инстанций и оперативно устранить их. «Такой комплексный подход значительно снижает давление на бизнес», — отметил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Проверенный бизнес» уже действует в пяти субъектах РФ: Республике Мордовия, Хабаровском крае, Белгородской, Новгородской и Оренбургской областях. На платформе сервиса зарегистрировано более 5 тыс. бизнесменов со всей страны.