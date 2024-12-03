Татарстанский производитель посуды откроет завод в Узбекистане

Татарстанский производитель посуды – компания Kukmara – построит собственный завод в Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Наш производитель Kukmara открывает большой завод, чтобы зайти на рынок Узбекистана», – рассказал вице-премьер.

Коробченко отметил, что благодаря налаживанию связей с соотечественниками ряд проектов уже реализуется в зарубежных странах. «Большую работу по различным направлениям провели представительства Татарстана в Турции, Казахстане, Узбекистане», – подчеркнул он.

Министр добавил, что товарооборот Татарстана с зарубежными странами за девять месяцев превысил 12 млрд долларов. Экспорт увеличился на 20% и составил 9,3 млрд долларов.