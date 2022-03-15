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Ру Тат
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Промышленность
15 марта 2022  16:50
Эльвира Зайнулина

Татарстанский производитель намерен стать поставщиком для «умного завода» Haier

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Татарстанская компания «Индел», выпускающая изделия из полимеров, планирует стать поставщиком компонентов для «умного завода» холодильного оборудования Haier в Набережных Челнах, рассказал журналистам коммерческий директор предприятия Алексей Рындин.

Компоненты изготавливаются методом литья под давлением.

«Мы знаем, об организации производства Haier, корпорация сейчас рассматривает будущих поставщиков. Нам направлен запрос для предоставления расчетов. Мы собираем информацию», – сказал он.

По его словам, в случае заключения соглашения предприятию нужно будет расширить производство.

«Нам необходимо будет вырасти на 50-60%. Это касается как оборудования, так и людей. Нас это не пугает. У нас выстроена система, которая работает. Дальнейшее расширение не предоставляет сложности», – отметил Рындин.

По его словам, сейчас «Индел» участвует в тендере.

«Мы точно знаем, что если нам удастся доказать объем, то инвестиции будут порядка 80-85 млн на первом этапе», – заметил коммерческий директор.

#импортозамещение #предприниматели #haier
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