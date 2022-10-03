Татарстанский проект «Пувырга» взял главный приз на российском фестивале «Киношок»

Фото предоставлено пресс-службой «Время кино»

Короткометражная версия фильма «Пувырга» режиссера Влада Петрова получила главный приз жюри конкурса короткометражных фильмов на XXXI Открытом российском кинофестивале «Киношок».

«Фильм “Пувырга” по киноязыку, по эстетике очень отличается от кино нашего региона, от того, что мы обычно привыкли видеть от татарстанского кино. Это удивительная казанская история, рассказанная очень современно, утонченно и стильно», – поделилась мнением киновед, кинокритик Адиля Хайбуллина.

Режиссер рассказал, что история создания «Пувырги» берет начало из его детства.

«На речной дамбе отец решил показать мне размер кита. Оставил меня с одной стороны, а сам стал шагами отмерять длину кита – 33 метра. Он отходил все дальше и дальше… Мы стояли по разные стороны, а между нами был кит. Я решил, что это весьма метафорично и может лечь в основу фильма», – пояснил концепцию проекта Петров.

Фото предоставлено пресс-службой «Время кино»

Перед глазами главного героя ленты вспыхивают картины из короткой жизни и трагической гибели его родителей, в которых отразились эпоха семидесятых и история страны того периода. По словам Петрова, сюжет во многом автобиографичен.

Работа над проектом шла при поддержке Дирекции «Время кино». Руководитель дирекции Альбина Нафигова отметила, что «Пувырга» – долгожданный авторский проект.

«Мы очень трепетно относимся к талантливым работам. Сначала это была повесть, – именно на этом этапе мы познакомились с режиссером. Помню, в 2017 году в Санкт-Петербурге “Пувырга” стала победителем питчинга, потом проект был представлен на форуме, затем попал в “Артхаб” к Мише Волконадскому – пройден большой путь», – прокомментировала Нафигова.

Она заметила, что работа над проектом не закончена – планируется выпуск полнометражной версии.