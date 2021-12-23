Татарстанский проект признан лучшим инструментом избирательной кампании в России

Система цифровых коммуникаций с избирателями, которую Татарстан применял на прошедших выборах в Госдуму, признана лучшей на национальной премии Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) «Выбор». Проект стал победителем в номинации «Новые инструменты избирательной кампании».

Данная премия считается главной в сфере политических технологий. Награждение победителей в 13 номинациях состоялось в Москве. Работы участников оценивались федеральными экспертами в политологии и политических технологиях, руководителями и членами РАПК.

Татарстанскую разработку им презентовал политтехнолог, соучредитель Ассоциации интернет-технологов, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. Он напомнил, что система помогала комплексному информированию жителей и приглашению их на выборы. Экспертное жюри оценило новизну, технологичность и удобство разработки, созданной в республике.

«Повышение интереса к участию в выборах впервые в этом электоральном сезоне вышло за рамки унифицированных рассылок и рекламы, — заметил Кутилов. — Сегодня важен персонализированный подход к каждому избирателю, чтобы заинтересовать его и дать ответы на волнующие вопросы о выборах, донести актуальную информацию. Безусловно, в этой работе важен стратегический и технологичный подход — именно его отметило жюри премии РАПК, присудив победу Татарстану».

Он подчеркнул, что полученная награда говорит о высокой оценке системы доверительного и комфортного общения с населением, которую создает республика.