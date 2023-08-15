Татарстанский проект «Бокс в школу» теперь будет развиваться в Ставропольском крае

Фото: Федерация бокса РТ

Президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев презентовал проект «Бокс в школу» руководству Ставропольского края.

«Я познакомил со спортивно-образовательным проектом „Бокс в школу“ губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и получил поддержку его развития в Ставрополье», — рассказал Сергей Игнатьев журналисту «Татар-информа».

Основная презентация проекта прошла в Кировском городском округе Ставропольского края, в поселке Комсомолец. На мероприятии присутствовали исполняющая обязанности министра образования Ставропольского края Ольга Чубова, депутат краевой Думы Игорь Андрющенко, начальник образования Кировского округа Ирина Битик, директора и преподаватели школ Ставрополья, а также школьники и их родители. В результате около 30 школ Ставропольского края с сентября запустят этот проект.

«Это уже 36-й регион России, в котором будет развиваться данный проект. Для Федерации бокса России этот проект является приоритетным. Идет планомерная работа по реализации данного направления в регионах России», — подытожил Сергей Игнатьев.