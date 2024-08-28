Татарстанский проект «Бокс в школу» охватил более 25 тыс. детей по всей России

Татарстанский проект «Бокс в школу» масштабируется на всю Россию. Уже сейчас он работает в 122 образовательных учреждениях 30 регионов страны и охватывает более 25 тыс. детей. Об этом «Татар-информу» рассказал президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«Мы в течение нескольких лет вели проект согласно рабочей программе, разработанной в Казани. Затем Минпросвещения России в марте включило модуль бокса в образовательную программу страны. Поэтому теперь любая школа может проводить занятия по изучению элементов нашего вида спорта при соблюдении определенных условий. Для нас это большое достижение», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, до появления проекта «Бокс в школу» в Татарстане этим видом спорта занимались около 7 тыс. детей и подростков, сейчас же этот показатель достиг 10 тыс.

Проект заключается в том, что каждый третий час урока физкультуры включает элементы изучения азов бокса, но сейчас идет диалог о том, что и на первых двух часах проводить боксерскую разминку, заключил Игнатьев.