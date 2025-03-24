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Происшествия 24 марта 2025 14:11

Татарстанский предприниматель попал под суд за неуплату таможенных платежей на 12 млн

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В Татарстане предпринимателя обвиняют по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в особо крупном размере».

Выяснилось, что начиная с января 2022 года предприниматель покупал в интернете различные устройства для компьютера, электронные книги и смартфоны, чтобы потом перепродать их.

В общей сложности он получил более 3,8 тыс. международно-почтовых отправлений.

Приобретенные товары не декларировались в установленном порядке, тем самым мужчина уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 12 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Прокурор подал иск о взыскании неуплаченных таможенных платежей.

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