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20 мая 2021  14:08

Татарстанский пловец Александр Красных завоевал «золото» и «бронзу» на чемпионате Европы

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25-летний татарстанский пловец Александр Красных в составе сборной России завоевал «золото» и «бронзу» на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.

В мужской эстафете на дистанции 4х200 метров вольным стилем россияне выиграли золотые медали. Сборная России показала рекорд соревнований, проплыв дистанцию за 7 мин. 3,48 сек. Чемпионами стали Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных, Михаил Вековищев и участник предварительного заплыва Иван Гирев, сообщает пресс-служба Минспорта Республики Татарстан.

Также Красных в составе сборной занял третье место в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем. За россиян в финале, помимо татарстанца, плыли Александр Щеголев, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова.

#плавание #чемпионат европы по плаванию #александр красных
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