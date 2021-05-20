Татарстанский пловец Александр Красных завоевал «золото» и «бронзу» на чемпионате Европы

25-летний татарстанский пловец Александр Красных в составе сборной России завоевал «золото» и «бронзу» на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.



В мужской эстафете на дистанции 4х200 метров вольным стилем россияне выиграли золотые медали. Сборная России показала рекорд соревнований, проплыв дистанцию за 7 мин. 3,48 сек. Чемпионами стали Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных, Михаил Вековищев и участник предварительного заплыва Иван Гирев, сообщает пресс-служба Минспорта Республики Татарстан.

Также Красных в составе сборной занял третье место в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем. За россиян в финале, помимо татарстанца, плыли Александр Щеголев, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова.