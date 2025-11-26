Татарстанский «пилот» по доступу в школы по биометрии могут распространить на всю Россию

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Реализуемый в Татарстане пилотный проект по проходу на территорию школ с помощью биометрических технологий могут распространить на всю Россию. Об этом заявил, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

По словам заместителя Председателя Правительства страны, соответствующий законопроект планируется внести в Государственную Думу.

Григоренко заметил, что сейчас такая система тестируется в Татарстане, и назвал региональный пилотный проект эффективным, отмечает ТАСС.

В аппарате вице-премьера РФ также заявили РИА Новости, что биометрию, в отличие от пропуска, нельзя потерять или передать постороннему человеку.

Соответственно, уверены в аппарате Григоренко, после реализации идеи периметр учебного заведения станет безопаснее, упростится мониторинг посещаемости, а родители всегда будут знать, что их ребенок находится в школе.

Эксперимент по допуску в школы по биометрии в августе текущего, 2025 года запустили в 20 школах Татарстана.