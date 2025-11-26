news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 ноября 2025 12:56

Татарстанский «пилот» по доступу в школы по биометрии могут распространить на всю Россию

Читайте нас в
Телеграм
Татарстанский «пилот» по доступу в школы по биометрии могут распространить на всю Россию
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Реализуемый в Татарстане пилотный проект по проходу на территорию школ с помощью биометрических технологий могут распространить на всю Россию. Об этом заявил, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

По словам заместителя Председателя Правительства страны, соответствующий законопроект планируется внести в Государственную Думу.

Григоренко заметил, что сейчас такая система тестируется в Татарстане, и назвал региональный пилотный проект эффективным, отмечает ТАСС.

В аппарате вице-премьера РФ также заявили РИА Новости, что биометрию, в отличие от пропуска, нельзя потерять или передать постороннему человеку.

Соответственно, уверены в аппарате Григоренко, после реализации идеи периметр учебного заведения станет безопаснее, упростится мониторинг посещаемости, а родители всегда будут знать, что их ребенок находится в школе.

Эксперимент по допуску в школы по биометрии в августе текущего, 2025 года запустили в 20 школах Татарстана.

#биометрические данные #школы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

25 ноября 2025
Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

26 ноября 2025