Татарстанский «Партийный десант» продолжает контроль за качеством строительства и ремонта

В Татарстане продолжается контроль за качеством строительства и ремонта объектов, возводимых в рамках народной программы. В Нурлатском районе представители «Единой России» приняли участие в открытии 3 социальных объектов, работы по которым активисты контролировали в течение всего срока ремонта и строительства.

На торжественной церемонии открытия парка отдыха «Тынычлык» в селе Кичкальня честь перерезать символическую красную ленточку предоставили секретарю Нурлатского местного отделения партии, главе района Дамиру Ишкинееву; спонсору, внесшему большой вклад в строительство парка, выходцу села Кичкальня, руководителю общества «Татриэлстрой» Ильнуру Салахову и главе сельского поселения Фалису Сабирову.

«Очень красивый парк получился. Выражаю всем, кто приложил усилия в создании общественного пространства, большую благодарность», – оценил проделанные работы Дамир Ишкинеев.

Строительство парка стало возможным благодаря победе сельского поселения в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и спонсорской помощи Ильнура Салахова. Совет сельского поселения также получил сертификат на 50 тысяч рублей от главы района. «Спасибо за такой чудесный парк. Село наше преображается с каждым годом, и это нас очень радует. Здесь будем отдыхать и с подругами, и с внуками, которые приезжают в гости на выходные», – поделилась жительница села, 83-летняя Альфия Нургалиева.

Кроме этого, глава района и министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров открыли здание Нурлатского лесничества после капитального ремонта. Работы провели в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт административных зданий лесничеств, участковых лесничеств и лесхозов». «Нурлатский лесхоз один из передовых в республике. Я благодарен всему коллективу лесхоза за каждодневный непростой труд», – отметил Равиль Кузюров.

В деревне Чувашский Тимерлек партийный десант открыл новый оснащенный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках республиканской программы «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи».

«Что нужно для здоровья — хорошая экология, меньше стрессов и, конечно же, современные медицинские учреждения! Надеюсь, что основной причиной визита жителей в этот ФАП будет только в профилактических целях для прохождения диспансеризации! Берегите свое здоровье, а мы благодаря республиканским программам будем и дальше стараться строить новые ФАПы в сельских поселениях», — отметил Дамир Ишкинеев.

В свою очередь Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, депутат фракции «Единой России» в Совете Нижнекамского района Марина Камелина осмотрели спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», тренировочную базу «Алмаш», спортивный зал «Факел» и базу «Управления сoциального рaзвития», будущий «Центр креативных индустрий», так же ремонтируемые в рамках народной программы. На данный момент завершен капитальный ремонт зала «Факел», идет подготовка к его открытию. На комплексе «Дружба», базе «Алмаш» и в Центре креативных индустрий работы находятся на финальной стадии. Кроме ремонта самих объектов продолжается благоустройство прилегающих территорий и оснащение комплексов современным оборудованием. В поселке Алексеевское завершились работы по благоустройству тротуаров.

Дорожные строители уложили новый асфальт на пешеходной дорожке, ведущей к Алексеевской средней общеобразовательной школе №1, носящей имя директора и педагога этого учебного заведения Александры Малафеевой – участницы Великой Отечественной войны.

Сейчас в школе учатся 716 учеников, их обучают 44 педагога. Школа – одна из старейших в Татарстане. Она основана в 1912 году и была первой в районе, называлась «Алексеевское городское четырехклассное училище». Сегодня школа — это современное и красивое здание, состоящее из трех корпусов.

«Учебное заведение расположено в центральной части поселка Алексеевское. Было важно, чтобы ученики, их родители и педагоги имели возможность дойти до учебного заведения в комфортных и безопасных условиях», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии Мария Долганова.

Всего в ходе работ было реконструировано 2,3 км полотна. Теперь асфальтовое покрытие проложено от пересечения улиц Бутлерова – Некрасова до перекрестка Бутлерова – Южная, пролегает через улицы Щорса, Пролетарская, Ленина и Гагарина.

«Эта улица с достаточно интенсивным движением. Особенно в утренние часы, когда родители везут детей в школу, поэтому хороший тротуар здесь был просто необходим для безопасного передвижения пешеходов», — поделилась мама одного из первоклассников.