Татарстанский «Партийный десант» побывал на объектах в Спасском и Тюлячинском районах

В рамках народной программы активисты партии «Единая Россия» регулярно проверяют качество и процесс строительно-ремонтных работ в Татарстане. «Партийный десант» обращает внимание на самые разные объекты — от стадионов до пляжей, от придомового двора до лагеря. И все же главным приоритетом для них являются объекты социальной значимости.

В частности, секретарь местного отделения «Единой России» и глава Тюлячинского района Назип Хазипов побывал в школе, где ознакомился с ходом возведения пристроя на 227 учеников. Все работы выполняются с хорошим качеством и согласно графику, к началу нового учебного года школа примет учеников в штатном режиме.

В свою очередь «Партийный десант» в Спасском районе продолжает контролировать ход строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Каюки. В настоящее время начаты работы по внутренней отделке помещений ФАПа, закуплены все необходимые материалы и оборудование. Строители заверяют: работы будут выполнены качественно и в срок.